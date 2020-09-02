У Путина заявили об отсутствии токсинов в организме Навального до его вывоза в Германию

“Россия готова всесторонне сотрудничать с Германией по выяснению обстоятельств госпитализации Алексея Навального", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле пока не могут квалифицированно ответить на заявление немецкого правительства о том, что у господина Навального были найдены признаки отравления веществом из группы “Новичок”.

"До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было”, - сказал Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля отметил, что Генпрокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос и рассчитывает на ответ.

“В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления. В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ... Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег”, - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.