У Путіна заявили про відсутність токсинів в організмі Навального до його вивезення в Німеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Кремлі заявили про те, що російські лікарі не виявили ніяких отруйних речовин в організмі опозиціонера Олексія Навального до його вивезення в Німеччину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Комерсант.
"Росія готова всебічно співпрацювати з Німеччиною щодо з'ясування обставин госпіталізації Олексія Навального", - повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, в Кремлі поки не можуть кваліфіковано відповісти на заяву німецького уряду про те, що у пана Навального були знайдені ознаки отруєння речовиною з групи "Новачок".
"До вивезення хворого до Берліна, у відповідності з усіма міжнародними стандартами, було проведено цілий комплекс аналізів у нас в країні, ніяких отруйних речовин виявлено не було", - сказав Дмитро Пєсков.
Також представник Кремля зазначив, що Генпрокуратура РФ направила німецькій стороні офіційний запит і розраховує на відповідь.
"На даний момент ми не можемо кваліфіковано відреагувати на згадані заяви. В цілому ми підтверджуємо, що готові і зацікавлені в повній взаємодії і обміні даними по цій темі з ФРН ... Наші лікарі також офіційно запропонували обмін даними і поки не отримали, на жаль, відповідь від німецьких колег", - сказав Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".