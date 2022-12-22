У путина отреагировали на встречу Зеленского с Байденом

Цитата

"Пока можем констатировать с сожалением, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать, как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям россии. (...) Не прозвучало никаких призывов к миру. Это свидетельствует о том, что США продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с россией до последнего украинца", - заявил песков.

Детали

Он считает, что поставка оружия Украине "не способствует скорейшему урегулированию ситуации". песков также заявил, что расширение ассортимента поставляемого Украине оружия "не помешает россии достичь поставленных целей" в этой войне.

"Демилитаризация является одной из целей "специальной военной операции" (так рф называет войну против Украины - ред.). Мы видим, что фактически, Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента тех вооружений, которые они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот, да и одновременно это не может помешать российской федерации достигать своих целей в ходе “специальной военной операции”, - заявил он, пообещав "страдания" дольше.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил во время визита Зеленского в США, что в новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что США выделяют до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.