У путіна відреагували на зустріч Зеленського з Байденом

Цитата

"Поки що можемо констатувати з жалем, що ні з боку президента Байдена, ні з боку президента Зеленського не прозвучало хоч якихось слів, які можна було б сприймати, як потенційну готовність прислухатися до занепокоєнь росії. (...) Не пролунало жодних закликів до миру. Це свідчить про те, що США продовжують свою лінію на те, щоб де-факто і опосередковано воювати з росією до останнього українця", - заявив пєсков.

Деталі

Він вважає, що постачання зброї Україні "не сприяє якнайшвидшому врегулюванню ситуації". пєсков також заявив, що розширення асортименту зброї, що поставляється Україні "не завадить росії досягти поставлених цілей" у цій війні.

"Демілітаризація є однією з цілей "спеціальної військової операції" (так рф називає війну проти України - ред.). Ми бачимо, що фактично, Сполучені Штати та інші країни йдуть шляхом постійного розширення асортименту тих озброєнь, які вони постачають Україні. Це не сприяє якнайшвидшому врегулюванню ситуації, а навпаки, та й одночасно це не може завадити російській федерації досягати своїх цілей у ході “спеціальної військової операції”, - заявив він, пообіцявши "страждання" довше.

Доповнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив під час візиту Зеленського до США, що, що повідомило, до нового пакету військової допомоги від США увійшла система Patriot.

Крім того, у Білому домі повідомили, що США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.