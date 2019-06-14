В ПЦУ прокомментировали собрание собора Филаретом

$41.320.07
47.030.11
ukru
Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив
06:47 • 812 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 4630 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 41245 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91857 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 137258 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 128070 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71130 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76009 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188816 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150807 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 5524 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10981 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14873 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13610 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17986 просмотра
публикации

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 812 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 137258 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 128070 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95335 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106699 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12101 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14418 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16854 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19722 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21348 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В ПЦУ прокомментировали собрание собора Филаретом

Киев • УНН

 • 23029 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Собрание, которое планирует провести почетный патриарх Филарет не может считаться поместным православным собором. Об этом рассказал журналисту УНН Архиепископ Евстратий Зоря.

В ПЦУ прокомментировали собрание собора Филаретом

"Никаких полномочий или оснований созвать любой собор почетный патриарх Филарет не имеет, если собрание будет собрано, то оно ни в коем случае не может считаться поместным собором. Также, оно не будет иметь никаких практических последствий (для ПЦУ ред.), кроме того , что это будет очередной информационный повод ", - сказал Евстратий.

Архиепископ ПЦУ Евстратий, напомнил, что собор это не собрание прихожан одного храма или нескольких священников и их сторонников.

"Собор согласно церковным правилам и уставу это собрание, представляющее епархии, где участвуют епархиальный архиерей, представители духовенства, мирян, монастырей, духовных учебных заведений. С того как прошел так называемый "Форум украинской интеллигенции", мы видим, что никакой поддержки этой идеи нет. Поэтому назвать собрание нескольких людей, поместным собором нельзя", - отметил архиепископ.

Кроме того, архиепископ ПЦУ, отмечает, что в целом Православная церковь Украины не поддерживает идею созвать собор для сохранения Киевского патриархата.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет созывает собор для сохранения Киевского патриархата.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74