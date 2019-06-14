У ПЦУ прокоментували зібрання собору Філаретом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Зібрання, яке планує провести почесний патріарх Філарет не може вважатися помісним православним собором. Про це розповів журналісту УНН Архієпископ Євстратій Зоря.
"Жодних повноважень чи підстав скликати будь-який собор почесний патріарх Філарет не має, якщо зібрання буде зібрано, то воно у жодному разі не може вважатися помісним собором. Також, воно не матиме жодних практичних наслідків (для ПЦУ –ред.), окрім того, що це буде черговий інформаційний привід", - сказав Євстратій.
Архієпископ ПЦУ Євстратій, нагадав, що собор це не зібрання парафіян одного храму або декількох священників та їх прихильників.
"Собор згідно з церковними правилами і статутом це зібрання, яке представляє єпархії, де беруть участь єпархіальний архієрей, представники духовенства, мирян, монастирів, духовних навчальних закладів. З того як пройшов так званий "Форум української інтелігенції", ми бачимо, що ніякої підтримки цій ідеї не має. Тому назвати зібрання декількох людей, помісним собором не можна", - зазначив архієпископ.
Окрім того, архієпископ ПЦУ, зазначає, що в цілому Православна церква України не підтримує ідею скликати собор для збереження Київського патріархату.
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет скликає собор для збереження Київського патріархату.