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В ПЦУ напомнили: 1 октября отмечают праздник Покрова

В ПЦУ напомнили: 1 октября отмечают праздник Покрова

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Завтра, 1 октября, по новоюлианскому календарю теперь будут праздновать праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитников Украины. Об этом напомнили в Православной церкви Украины, пишет УНН.

Детали

"Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитников Украины мы отныне отмечаем 1 октября – по новоюлианскому календарю. В сочетании этих праздников есть глубокий смысл, ведь в украинской традиции Покров Богородицы тесно связан с идеей защиты от врагов, праведности защиты веры и родного края", - говорится в сообщении.

В ХХ веке козацкие традиции, напомнили в ПЦУ, наследовали борцы за независимость Украины – армия Украинской Народной Республики и Украинская повстанческая армия, поэтому и днем официального создания УПА был избран праздник Покрова.

"История нашего народа помнит много чудесных случаев помощи Божьей Матери, прежде всего, во времена нападения врагов на нашу землю. Поэтому и сейчас, сквозь века, мы молимся к нашей Небесной Защитнице, чтобы Она покрыла нас и всю Украину Своим честным омофором – защитила от зла и лютого врага, помогла приблизить победу. Ибо Она в Боге – наша Надежда и Заступница", - сказано в сообщении.

Дополнение

В ПЦУ рассказали, как прихожане переходят на новоюлианский календарь.

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