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З 1 вересня ПЦУ та УГКЦ переходять на новий календар: дати яких церковних та державних свят зміняться

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. З сьогоднішнього дня, 1 вересня, Православна церква України та Українська греко-католицька церква переходять на новоюліанський церковний календар, пише УНН.

Українська греко-католицька церква прийняла рішення про перехід на початку року.

Рішення про перехід Православної церкви України було прийнято Архієрейським Собором 24 травня і підтверджено Помісним Собором 27 липня.

Дати яких свят змістяться

З 1 вересня нерухомі свята, пости, загальниці, дні вшанування пам՚яті святих будуть відзначатися на 13 днів раніше. Зокрема:

— 8 (а не 21) вересня відзначатиметься свято Різдва Пресвятої Богородиці;

— 14 (а не 27) вересня — Воздвиження Хреста Господнього;

— 1 (а не 14) жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці;

— 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст;

— Різдво Христове — 25 грудня.

Відповідно до новоюліанського календаря Верховна Рада змінила дати трьох державних свят:

— 25 грудня — Різдво Христове (замість 7 січня);

— 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;

— 1 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).

Додатково

Новоюліанський календар у 1923 році розробив сербський астроном, професор математики та небесної механіки Мілутін Міланкович. Він, фактично, збігається з григоріанським календарем.

Нині новоюліанським календарем на даний час послуговуються 9 з 16 помісних автокефальних східних православних церков. Це Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Церковні свята за новим календарем: всі дати можна знайти у мобільному додатку ПЦУ

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