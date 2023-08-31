С 1 сентября ПЦУ и УГКЦ переходят на новый календарь: даты каких церковных и государственных праздников изменятся
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. С сегодняшнего дня, 1 сентября, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь переходят на новоюлианский церковный календарь, пишет УНН.
Украинская греко-католическая церковь приняла решение о переходе в начале года.
Решение о переходе Православной церкви Украины было принято Архиерейским Собором 24 мая и подтверждено Поместным Собором 27 июля.
Даты каких праздников сместятся
С 1 сентября неподвижные праздники, посты, общежития, дни чествования памяти святых будут отмечаться на 13 дней раньше. В частности:
— 8 (а не 21) сентября будет отмечаться праздник Рождества Пресвятой Богородицы;
— 14 (а не 27) сентября — Воздвижения Креста Господня;
— 1 (а не 14) октября — Покрова Пресвятой Богородицы;
— 15 ноября по 24 декабря продлится Рождественский пост;
— Рождество Христово — 25 декабря.
В соответствии с новоюлианским календарем Верховная Рада изменила даты трех государственных праздников:
— 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января);
— 15 июля — День Украинской Государственности (вместо 28 июля): когда почитается память выдающегося государственника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого;
— 1 октября — День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).
Дополнительно
Новоюлианский календарь в 1923 году разработал сербский астроном, профессор математики и небесной механики Милутин Миланкович. Он, фактически, совпадает с григорианским календарем.
В настоящее время новоюлианским календарем в настоящее время пользуются 9 из 16 поместных автокефальных восточных православных церквей. Это Вселенский патриархат Константинополя, Александрийский патриархат, Антиохийский патриархат, Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Церковь Кипра, Церковь Греции, Автокефальная православная церковь Албании и Православная церковь Чешских земель и Словакии.
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