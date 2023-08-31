Церковні свята за новим календарем: всі дати можна знайти у мобільному додатку ПЦУ

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«Завтра Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. Всі дати свят за новим календарем ви можете знайти у мобільному застосунку «Моя Церква», у розділі «Календар», - повідомив протоієрей.

Від додав, що завантажити застосунок можна і в Google Play, і в App Store. Про найбільші свята застосунок нагадуватиме через пуш-повідомлення.

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