Церковні свята за новим календарем: всі дати можна знайти у мобільному додатку ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Від завтра Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. Це значить, що з 1 вересня українці святкуватимуть церковні свята уже за новими датами. Слідкувати за ними можна буде у мобільному застосунку, передає УНН з посиланням на Facebook-cторінку протоієрея ПЦУ Отеця Михайла Омельяна.
Цитата
«Завтра Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. Всі дати свят за новим календарем ви можете знайти у мобільному застосунку «Моя Церква», у розділі «Календар», - повідомив протоієрей.
Від додав, що завантажити застосунок можна і в Google Play, і в App Store. Про найбільші свята застосунок нагадуватиме через пуш-повідомлення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ПЦУ схвалили перехід на новий календар з 1 вересня – Епіфаній