Церковные праздники по новому календарю: все даты можно найти в мобильном приложении ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Завтра Православная Церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Это значит, что с 1 сентября украинцы будут праздновать церковные праздники уже по новым датам. Следить за ними можно будет в мобильном приложении, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу протоиерея ПЦУ Отца Михаила Омельяна.
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«Завтра Православная Церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Все даты праздников по новому календарю вы можете найти в мобильном приложении «Моя Церковь», в разделе «Календарь», - сообщил протоиерей.
От добавил, что скачать приложение можно и в Google Play, и в App Store. О самых больших праздниках приложение будет напоминать через пуш-уведомления.
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