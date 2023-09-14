У ПЦУ розповіли, як парафіяни переходять на новоюліанський календар

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"Ми святкуємо, перейшли на новоюліанський календар. Люди з радістю це сприйняли, оскільки ми доєдналися до тої православної спільноти, до 10 помісних православних церков з 15, які відзначають свята за новоюліанським календарем. Про зміну кількості парафіян не говоримо, бо їх стільки ж, скільки і було", - сказав Драбинко.

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Він зазначив, що реформа церковного календаря ще не завершилася, і додав, що, на його думку, великі свята, у тому числі Воздвиження Хреста Господнього, мають здвинутися до найближчого вихідного дня.

"Я думаю, що та реформа, яка розпочалася, ще не завершилася. Знаючи певні європейські традиції та тенденції, які існують в країнах Європи, я думаю, що свята мають здвинутися. Великі свята, тим більше такі як Воздвиження Хреста Господнього, мають здвинутися, якщо це не вихідний день, до найближчого вихідного. Щоб люди мали можливість не в ущерб своїм робочим моментам відвідати богослужіння", - зауважив митрополит.

Крім цього, Драбинко розповів, що для того, щоб люди знали, коли наступне богослужіння, церква розміщує відповідні оголошення є. Також графік богослужінь є при вході до храму, на сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо

Протоієрей ПЦУ Отець Михайло Омельян повідомив, що українці можуть слідкувати за церковними святами уже за новими датами у мобільному застосунку.

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