У ПЦУ розповіли, як парафіяни переходять на новоюліанський календар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Парафіяни позитивно відреагували на перехід на новий новоюліанський, календар Православною Церквою України (ПЦУ), кількість охочих прийти на богослужіння не зменшилася. Про це розповів митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Ми святкуємо, перейшли на новоюліанський календар. Люди з радістю це сприйняли, оскільки ми доєдналися до тої православної спільноти, до 10 помісних православних церков з 15, які відзначають свята за новоюліанським календарем. Про зміну кількості парафіян не говоримо, бо їх стільки ж, скільки і було", - сказав Драбинко.
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Він зазначив, що реформа церковного календаря ще не завершилася, і додав, що, на його думку, великі свята, у тому числі Воздвиження Хреста Господнього, мають здвинутися до найближчого вихідного дня.
"Я думаю, що та реформа, яка розпочалася, ще не завершилася. Знаючи певні європейські традиції та тенденції, які існують в країнах Європи, я думаю, що свята мають здвинутися. Великі свята, тим більше такі як Воздвиження Хреста Господнього, мають здвинутися, якщо це не вихідний день, до найближчого вихідного. Щоб люди мали можливість не в ущерб своїм робочим моментам відвідати богослужіння", - зауважив митрополит.
Крім цього, Драбинко розповів, що для того, щоб люди знали, коли наступне богослужіння, церква розміщує відповідні оголошення є. Також графік богослужінь є при вході до храму, на сторінках у соціальних мережах.
Нагадаємо
Протоієрей ПЦУ Отець Михайло Омельян повідомив, що українці можуть слідкувати за церковними святами уже за новими датами у мобільному застосунку.
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