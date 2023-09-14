В ПЦУ рассказали, как прихожане переходят на новоюлианский календарь

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"Мы празднуем, перешли на новоюлианский календарь. Люди с радостью это восприняли, поскольку мы присоединились к тому православному сообществу, к 10 поместным православным церквям из 15, которые отмечают праздники по новоюлианскому календарю. Об изменении количества прихожан не говорим, потому что их столько же, сколько и было", - сказал Драбинко.

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Он отметил, что реформа церковного календаря еще не завершилась, и добавил, что, по его мнению, большие праздники, в том числе Воздвижение Креста Господня, должны сдвинуться до ближайшего выходного дня.

"Я думаю, что та реформа, которая началась, еще не завершилась. Зная определенные европейские традиции и тенденции, которые существуют в странах Европы, я думаю, что праздники должны сдвинуться. Большие праздники, тем более такие как Воздвижение Креста Господня, должны сдвинуться, если это не выходной день, до ближайшего выходного. Чтобы люди имели возможность не в ущерб своим рабочим моментам посетить богослужения", - отметил митрополит.

Кроме этого, Драбинко рассказал, что для того, чтобы люди знали, когда следующее богослужение, церковь размещает соответствующие объявления. Также график богослужений есть при входе в храм, на страницах в социальных сетях.

Напомним

Протоиерей ПЦУ Отец Михаил Омельян сообщил, что украинцы могут следить за церковными праздниками уже по новым датам в мобильном приложении.

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