У ПЦУ нагадали: 1 жовтня відзначають свято Покрова

Деталі

"Свято Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників України ми відтепер відзначаємо 1 жовтня – за новоюліанським календарем. У поєднанні цих свят є глибокий сенс, адже в українській традиції Покров Богородиці тісно пов’язаний з ідеєю захисту від ворогів, праведності захисту віри та рідного краю", - ідеться в повідомленні.

У ХХ столітті козацькі традиції, нагадали у ПЦУ, наслідували борці за незалежність України – армія Української Народної Республіки та Українська повстанська армія, тому й днем офіційного створення УПА було обрано свято Покрова.

"Історія нашого народу пам’ятає багато чудесних випадків допомоги Божої Матері, передусім, у часи нападу ворогів на нашу землю. Тож і нині, крізь віки, ми молимося до нашої Небесної Захисниці, щоб Вона покрила нас і всю Україну Своїм чесним омофором – захистила від зла і лютого ворога, допомогла наблизити перемогу. Бо Вона у Бозі – наша Надія і Заступниця", - сказано у повідомлені.

Доповнення

У ПЦУ розповіли, як парафіяни переходять на новоюліанський календар.

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