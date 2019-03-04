В ПЦУ готовят обращение по выборам Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня во время заседания Священного Синода Православной церкви Украины было принято решение одобрить и опубликовать Обращение Священного Синода по поводу выборов Президента Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Журнал №12 заседания Священного Синода.
"Одобрить и опубликовать Обращение Священного Синода по поводу выборов Президента Украины", - постановил Синод во время заседания.
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При этом в ПЦУ уточнили, что обращение адресовано к пастве и украинскому обществу в связи с выборами.
Напомним, 4 марта в доме Мирополита на территории Софии Киевской в городе Киеве проходит заседание Священного Синода Православной церкви Украины.