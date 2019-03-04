У ПЦУ готують звернення щодо виборів Президента України

"Схвалити і опублікувати Звернення Священного Синоду з приводу виборів Президента України", - постановив Синод під час засідання.

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При цьому в ПЦУ уточнили, що звернення адресоване до пастви та українського суспільства у зв’язку з виборами.

Нагадаємо, 4 березня у будинку мирополита на території Софії Київської у місті Києві відбувається засідання Священного Синоду Православної церкви України.