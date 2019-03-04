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ПЦУ зібралась на Синод

ПЦУ зібралась на Синод

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У будинку мирополита на території Софії Київської у місті Києві відбувається засідання Священного Синоду Православної церкви України. Про це УНН повідомили у прес-службі ПЦУ. 

"4 березня 2019 р. у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної церкви України", - повідомили у прес-службі. 

Минулого разу Синод відбувся 5 лютого. 

Як повідомляв УНН, станом на 1 березня до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.

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5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

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