ПЦУ собралась на Синод

"4 марта 2019 в Доме митрополита под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание Священного Синода Православной церкви Украины", - сообщили в пресс-службе.



В прошлый раз Синод состоялся 5 февраля.



Как сообщал УНН, по состоянию на 1 марта в Православную церковь Украины перешло 402 приходских храма и два кафедральные собора УПЦ МП.



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5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.