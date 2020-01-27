В ПХГ Украины осталось 17,2 млрд куб. м газа

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 25 января из ПХГ Украины отобрано 48,50 млн куб. м.

При этом в данных за 25 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 15,22 млн куб. м, из Польши - 871 тыс. куб. м, данных о поступлении газа из Венгрии нет.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.