У ПСГ України залишилося 17,2 млрд куб. м газу

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 25 січня з ПСГ України відібрано 48,50 млн куб. м.

При цьому в даних за 25 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,22 млн куб. м, з Польщі - 871 тис. куб. м, даних щодо надходження газу з Угорщини немає.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від Нафтогазу - квартальна та щомісячна.