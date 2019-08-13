В ведущем юрвузе страны рассказали о функционировании военной юстиции в разных государствах

КИЕВ. 13 августа. УНН. Военная юстиция не рудимент советских времен, в том или ином виде она работает во многих странах мира, в том числе и тех, которые входят в состав Североатлантического альянса. Начальник военно-юридического факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, полковник юстиции Сергей Мельник подробно описал модели функционирования военной юстиции в разных странах, пишет УНН со ссылкой на страницу Мельника в Facebook.

Он отметил, что военная юстиция - это не только военная прокуратура, но и военные суды и военная полиция. Военные суды существовали в нашем государстве до 2010 года.

"Вопрос о создании военной полиции время от времени поднимается Министерством обороны Украины, однако до сих пор не решен. В то же время, зарубежный опыт убедительно доказывает, что только наличие целостной системы этих органов, их слаженное взаимодействие позволяют успешно отстаивать верховенство права и законность в военной сфере.

Сейчас одним из основных аргументов, которые приводят противники существования в Украине военной прокуратуры и военных судов, является уничтожение рудиментов СССР и переход к стандартам НАТО. Поэтому приведу лишь небольшой перечень ведущих стран мира, которые являются членами Североатлантического альянса, где признана целесообразность существования системы военной юстиции. Хочу отметить, что ни одна из этих стран не находится в состоянии войны", - написал юрист.

Он отметил, что в НАТО есть группа государств с разветвленной системой военных судов. Например, США.

"Американская система военной юстиции действует с 1806 года и руководствуется Единым кодексом военной юстиции. Существует три вида военных судов: (1) дисциплинарный военный суд - рассматривает дела в отношении лиц рядового и сержантского состава, совершивших незначительные правонарушения; (2) специальный военный суд - имеет право рассматривать дела о малозначительных и тяжких преступлениях, но ограничен в назначении наказаний (не более шести месяцев лишения свободы или трех месяцев исправительных работ); (3) общий военный суд - может рассматривать все дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, а также дела гражданских лиц, находящихся на службе в ВС США, или тех, что подлежат военной юрисдикции в связи с условиями военного времени. Этот суд вправе назначать любое наказание по закону, в том числе смертную казнь и пожизненное заключение. Высшей апелляционной инстанцией для военных судов военно-апелляционный суд ВС США", - разъяснил юрист.

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В Румынии ключевой структурой в системе военной юстиции является Управление военных судов.

"В структуре министерства национальной обороны Румынии действует Дирекция военных судов, которая занимается организацией деятельности в пределах своей компетенции. Управление военных судов является одним из центральных органов Министерства национальной обороны Румынии, которое непосредственно подчиняется Министру обороны страны. Военными учреждениями, осуществляющими правосудие, являются: военные суды; территориальный военный трибунал (Бухарест) военный апелляционный суд (Бухарест) районные военные суды; военные суды, которые имеют статус воинской части", - написал Мельник.

А вот в Канаде военный суд может происходить в любом месте, где действуют Вооруженные Силы Канады от временного убежища в Афганистане до военного зала суда в Оттаве.

"В случае обжалования решения в судебном заседании офицер Канадской службы военной прокуратуры представляет интересы ВС Канады перед Военным апелляционным судом", - сообщил юрист.

Еще один элемент военной юстиции - военная прокуратура.

"В Вооруженных Силах Великобритании Служба военных прокуроров сформирована 01.01.2009 г. Путем слияния служб прокуратуры Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и Сухопутных войск ВС Великобритании. СВП является полностью независимой организацией и не входит в систему военной иерархии ВС Великобритании", - сообщил Мельник.

Зато в Вооруженных Силах США система военно-прокурорского надзора соответствует структурам видов Вооруженных Сил. Элементы этой системы, по словам Мельника, являются самостоятельными органами расследования, не относятся к федеральных органов и входят в состав видов ВС США.

"Похожая система у Канадской службы военной прокуратуры, является подразделением в составе Вооруженных Сил Канады. Эта служба была образована 1 сентября 1999. Задача КСВП состоит в справедливом, быстром и доступном рассмотрении дел, совершенных военнослужащими. Девиз службы: "Ordo per Justitia" - "Дисциплина через справедливость"", - пояснил юрист.

А вот в Испании функционирует военный юридический корпус, выполняющий функции применения правосудия в пределах Вооруженных Сил Испании. Его функции идентичны тем, которые выполняют государственные прокуроры. Военная юстиция имеет свои представительства в постоянных армиях, является частью судебной власти государства. Его юрисдикция, по словам Мельника, распространяется на уголовные дела, защиту прав в дисциплинарном производстве и другие вопросы, определенные законом.

В Дании и Ирландии военная прокуратура - это независимый орган Министерства обороны, который расследует и рассматривает военные уголовные дела. Военный прокурор не зависит от системы обороны и военного командования.

"В Румынии создан отдел военной прокуратуры который входит в состав каждого военного суда Румынии, и подчиняется Управлению военных судов, является одним из центральных органов Министерства национальной обороны Румынии, который непосредственно подчиняется Министру обороны страны. В систему военных прокуратур входят: отделение военной прокуратуры при Верховном суде кассации и юстиции; военная прокуратура при Военном апелляционном суде Бухареста; военная прокуратура при военных трибуналах. В состав военной прокуратуры входят: уголовное и судебное службы; служба мобилизации, человеческих ресурсов; экономико-финансовый, бухгалтерский и административный отдел; отдел учета документов с ограниченным доступом", - разъяснил юрист деятельность разветвленной системы в Румынии.

В Италии создана разветвленная структура военных прокуратур, которые действуют при судах.

"Органами военной юстиции первой инстанции являются три военные прокуратуры и три суда - в городах Рим, Верона и Неаполь. К органам второй инстанции относятся: Генеральные военные прокуратуры Италии при Верховном кассационном суде и при Военном апелляционном суде, а также сам Военный апелляционный суд. При каждом представительстве Военного апелляционного суда существуют отделы Генеральной военной прокуратуры во главе с генеральными военными адвокатами", - пояснил Мельник.

В системе органов прокуратуры Болгарии функционируют 5 военно-окружных прокуратур, на которые возложена обязанность расследовать дела о преступлениях, совершенных военнослужащими Вооруженных Сил и работниками Министерства внутренних дел, которые принимают участие в международных военных или полицейских представительствах за рубежом.

А вот существование военных прокуроров в Греции предусмотрено отдельным военно-уголовным и процессуальным кодексом, на них возложена обязанность уголовного преследования за военные преступления и поддержание обвинения в суде.

"В Португалии военная государственная прокуратура входит в Федеральную государственную прокуратуру и является ведомством, ответственным за военные преступления в рамках военного правосудия. Она создана в 1920 году с появлением Кодекса судебной организации и военного процесса. Деятельность военной прокуратуры регулируется специальным законом, который относит эту структуру к Военным органам юстиции. Военная государственная прокуратура осуществляет уголовное преследование, решает вопрос несовместимости или невозможности пребывания на военной службе, организует досудебное расследование органами военной полиции, координирует их деятельность, поддерживает обвинение в суде", - сообщил юрист.

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В структуру прокуратуры Республики Польша входит Департамент по военным делам, а также отделения окружных прокуратур и районных прокуратур, отвечающие за рассмотрение военных дел военными судами и другие полномочия, которые подчиняются заместителю Генерального прокурора по военным делам.

Военные прокуроры Нидерландов отвечают за выполнение задач военной полиции и поддерживают обвинение в суде.

"Из проанализированных мною 13 стран НАТО во всех действуют органы, отвечающие за расследование и рассмотрение военных дел, только имеют разные названия как: служба военных прокуроров, военный юридический корпус, военная прокуратура. Но необходимость и целесообразность данного органа не вызывает сомнений, а профессионализм и преданность делу высоко оценивается руководством страны и обществом.

И также третий необходимый, по моему мнению, элемент военной юстиции - военная полиция - функционирует в таких странах как США, Португалия и Нидерланды.

Это лишь небольшой перечень стран, которые занимаются развитием своих Вооруженных Сил, жизненно необходимых для защиты государственного суверенитета и неприкосновенности собственных территорий. Думаю, их опыт является достойным примером для подражания и развития системы военной юстиции в Украине", - резюмировал юрист.

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