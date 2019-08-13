У провідному юрвиші країни розповіли про функціонування військової юстиції у різних державах

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Військова юстиція не рудимент радянських часів, у тому чи іншому вигляді вона функціонує у багатьох країнах світу, зокрема і тих, які входять до складу Північноатлантичного альянсу. Начальник військово-юридичного факультету Національного юридичного Університету імені Ярослава Мудрого у Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, полковник юстиції Сергій Мельник детально описав моделі функціонування військової юстиції у різних країнах, пише УНН з посиланням на сторінку Мельника у Facebook.

Він зауважив, що військова юстиція — це не тільки військова прокуратура, а й військові суди та військова поліція. Військові суди існували в нашій державі до 2010 р.

“Питання про створення військової поліції час-від-часу підіймається Міністерством оборони України, однак досі не вирішене. В той же час, зарубіжний досвід переконливо доводить, що лише наявність цілісної системи цих органів, їх злагоджена взаємодія дозволяють успішно відстоювати верховенство права і законність у військовій сфері.

Наразі одним із основних аргументів, які приводять супротивники існування в Україні військової прокуратури та військових судів, є знищення рудиментів СРСР та перехід до стандартів країн НАТО. Тож наведу лише невеликий перелік провідних країн світу, які є членами Північноатлантичного альянсу, де визнана доцільність існування системи військової юстиції. Хочу відмітити, що жодна з цих країн не знаходиться в стані війни”, — написав юрист.

Він зауважив, що в НАТО є група держав з розгалуженою системою військових судів. Наприклад, США.

“Американська система військової юстиції діє з 1806 року і керується Єдиним кодексом військової юстиції. Існує три види військових судів: (1) дисциплінарний військовий суд — розглядає справи стосовно осіб рядового та сержантського складу, які скоїли незначні правопорушення; (2) спеціальний військовий суд — має право розглядати справи про малозначущі та тяжкі злочини, але обмежений у призначенні покарань (не більше шести місяців позбавлення волі або трьох місяців виправних робіт); (3) загальний військовий суд — може розглядати усі справи про злочини, скоєні військовослужбовцями, а також справи цивільних осіб, що перебувають на службі у ЗС США, або підлягають військовій юрисдикції у зв’язку з умовами воєнного часу. Цей суд має право призначати будь-яке покарання за законом, у тому числі смертну кару та довічне ув’язнення. Вищою апеляційною інстанцією для військових судів є військово-апеляційний суд ЗС США”, — роз’яснив юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-командувач “Айдара”: цивільні правоохоронні органи не можуть розслідувати військові злочини

В Румунії ключовою структурою у системі військової юстиції є Управління військових судів.

“В структурі міністерства національної оборони Румунії діє Дирекція військових судів, яка займається організацією діяльності в межах своєї компетенції. Управління військових судів є одним з центральних органів Міністерства національної оборони Румунії, який безпосередньо підпорядковується Міністру оборони країни. Військові установи, які здійснюють правосуддя, є такими: військові суди; територіальний військовий трибунал (Бухарест); військовий апеляційний суд (Бухарест); районні військові суди; військові суди, які мають статус військової частини”, — написав Мельник.

А ось у Канаді воєнний суд може відбуватися в будь-якому місці, де діють Збройні Сили Канади: від тимчасового притулку в Афганістані до військової зали суду в Оттаві.

“У разі оскарження рішення у судовому засіданні офіцер Канадської служби військової прокуратури представляє інтереси ЗС Канади перед Воєнним апеляційним судом”, — повідомив юрист.

Ще один елемент військової юстиції — військова прокуратура.

“У Збройних Силах Великобританії Служба військових прокурорів сформована 01.01.2009 р. шляхом злиття служб прокуратури Військово-морських сил, Військово-повітряних сил та Сухопутних військ ЗС Великобританії. СВП є повністю незалежною організацією та не входить у систему військової ієрархії ЗС Великобританії”, — повідомив Мельник.

Натомість у Збройних Силах США система військово-прокурорського нагляду відповідає структурам видів Збройних Сил. Елементи цієї системи, за словами Мельника, є самостійними органами розслідування, не відносяться до федеральних органів прокуратури і входять до складу видів ЗС США.

“Схожа система у Канадської служби військової прокуратури, що є особливим підрозділом у складі Збройних Сил Канади. Ця служба була утворена 1 вересня 1999 року. Завдання КСВП полягають у справедливому, швидкому та доступному розгляді справ, вчинених військовослужбовцями. Девіз служби: „Ordo per Justitia“ — „Дисципліна через справедливість“”, — пояснив юрист.

А ось в Іспанії функціонує військовий юридичний корпус, що виконує функції застосування правосуддя в межах Збройних Сил Іспанії. Його функції ідентичні тим, які виконують державні прокурори. Військова юстиція має свої представництва у постійних арміях, є частиною судової влади держави. Її юрисдикція, за словами Мельника, поширюється на кримінальні справи, захист прав у дисциплінарному провадженні та інші питання, визначені законом.

У Данії та Ірландії військова прокуратура — це незалежний орган Міністерства оборони, який розслідує та розглядає військові кримінальні справи. Військовий прокурор не залежить від системи оборони та військового командування.

“У Румунії створений відділ військової прокуратури який входить до кожного військового суду Румунії, та підпорядковується Управлінню військових судів, що є одним з центральних органів Міністерства національної оборони Румунії, який безпосередньо підпорядковується Міністру оборони країни. До системи військових прокуратур входять: відділення військової прокуратури при Верховному суді касації та юстиції; військова прокуратура при Військовому апеляційному суді Бухареста; військова прокуратура при військових трибуналах. До складу військової прокуратури входять: кримінальна та судова служби; служба мобілізації, людських ресурсів; економіко-фінансовий, бухгалтерський та адміністративний відділ; відділ обліку документів з обмеженим доступом”, — роз’яснив юрист діяльність розгалуженої системи у Румунії.

В Італії створена розгалужена структура військових прокуратур, які діють при судах.

“Органами військової юстиції першої інстанції є три військові прокуратури та три трибунали — у містах Рим, Верона та Неаполь. До органів другої інстанції відносяться: Генеральні військові прокуратури Італії при Верховному касаційному суді та при Військовому апеляційному суді, а також сам Військовий апеляційний суд. При кожному представництві Військового апеляційного суду існують відділи Генеральної військової прокуратури на чолі з генеральними військовими адвокатами”, — пояснив Мельник.

У системі органів прокуратури Болгарії функціонують 5 військово-окружних прокуратур, на які покладено обов’язок розслідувати справи про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил та працівниками Міністерства внутрішніх справ, які беруть участь у міжнародних військових чи поліцейських представництвах за кордоном.

А ось існування військових прокурорів у Греції передбачено окремим військово-кримінальним та процесуальним кодексом, на них покладено обов’язок кримінального переслідування за військові злочини та підтримання обвинувачення в суді.

“У Португалії військова державна прокуратура входить до Федеральної державної прокуратури і є відомством, відповідальним за військові злочини в рамках військового правосуддя. Вона створена в 1920 році з появою Кодексу судової організації та військового процесу. Діяльність військової прокуратури регулюється спеціальним законом, який відносить цю структуру до Військових органів юстиції. Військова державна прокуратура здійснює кримінальне переслідування, вирішує питання несумісності або недостойності перебування на військовій службі, організовує досудове розслідування органами військової поліції, координує їх діяльність, підтримує обвинувачення в суді”, — повідомив юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через ліквідацію за часів Януковича військової прокуратури оборонний сектор опинився беззахисним перед корупцією — ветеран АТО

У структуру прокуратури Республіки Польща входить Департамент з військових справ, а також відділення окружних прокуратур та районних прокуратур, що відповідають за розгляд військових справ військовими судами та інші повноваження, які підпорядковуються заступнику Генерального прокурора з військових справ.

Військові прокурори Нідерландів відповідають за виконання завдань військової поліції та підтримують обвинувачення в суді.

“З проаналізованих мною 13 країн НАТО у всіх діють органи, які відповідають за розслідування та розгляд військових справ, тільки мають різні назви як-от: служба військових прокурорів, військовий юридичний корпус, військова прокуратура. Але необхідність та доцільність даного органу не викликає сумнівів, а професіоналізм та відданість справі високо оцінюється керівництвом країни та громадськістю.

І також третій необхідний, на мою думку, елемент військової юстиції — військова поліція — функціонує у таких країнах як: США, Португалія та Нідерланди.

Це лише невеликий перелік країн, які переймаються розвитком своїх Збройних Сил, життєво необхідних для захисту державного суверенітету та недоторканості власних територій. Гадаю, їх досвід є гідним прикладом для наслідування та розбудови системи військової юстиції в Україні”, — резюмував юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи потрібна Військова прокуратура: пояснюють військові та експерти