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Через ліквідацію за часів Януковича військової прокуратури оборонний сектор опинився беззахисним перед корупцією — ветеран АТО

Через ліквідацію за часів Януковича військової прокуратури оборонний сектор опинився беззахисним перед корупцією — ветеран АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. За часів президенства Віктора Януковича були ліквідована військова прокуратура і це так ряд інших “реформ” призвело до того, що оборонний сектор опинився беззахисним перед корупцією. Про розповів у себе на сторінці в Facebook ветеран АТО, який командував захистом Донецького аеропорту Олександр Скиба, повідомляє УНН.

Він нагадав, що військові прокуратури в Україні почали діяти з 1992 року. Тоді вони мали статус спеціальних прокуратур відповідно до Закону України “Про прокуратуру”.

“І вже тоді пріоритетними напрямками роботи військових прокурорів була боротьба із злочинами в лавах Збройних Сил України та інших військових формуваннях.

Проте, знищення української армії, яке фактично тривало практично з початку оголошення незалежності держави та відношення тодішньої влади до Збройних Сил показувало тенденцію, що Україні власна армія не потрібна, а відтак — немає в державі й потреби в органах військової юстиції.

Піком так званого „реформування“ був період знищення правоохоронної системи в цілому і зокрема у військовій сфері за часів правління екс-президента Віктора Януковича. У вересні 2010 року його указом було ліквідовано 15 військових судів, а з квітня 2012 року — і саму військову прокуратуру.

Всі ці „реформи“ призвели до того, що в 2014 році оборонно-безпековий сектор виявився неспроможним протистояти корупційнім ризикам в Збройних Силах, показав слабкість і безпорадність військового командування в боротьбі з військовими злочинами, панікою і порушеннями військової дисципліни. Інструменти забезпечення військової дисципліни та протидії військовим злочинам практично були відсутні”, — вважає Скиба.

Він наголосив, що сьогодні, в умовах війни не можна ліквідовувати військову прокуратуру.

“Так, сьогодні, в умовах фактичної війни, ми можемо критикувати Військову прокуратуру за невластиві їй функції за невійськові завдання, проте, це не означає, що слід ліквідувати військову прокуратуру взагалі як інститут”, — наголосив Скиба.

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Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву в якій говориться, що подібні твердження ґрунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на зважені реформи.
Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їх діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 осіб, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 чиновник, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).

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