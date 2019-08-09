Через ліквідацію за часів Януковича військової прокуратури оборонний сектор опинився беззахисним перед корупцією — ветеран АТО

КИЇВ. 9 серпня. УНН. За часів президенства Віктора Януковича були ліквідована військова прокуратура і це так ряд інших “реформ” призвело до того, що оборонний сектор опинився беззахисним перед корупцією. Про розповів у себе на сторінці в Facebook ветеран АТО, який командував захистом Донецького аеропорту Олександр Скиба, повідомляє УНН.