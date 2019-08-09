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Из-за ликвидации во времена Януковича военной прокуратуры оборонный сектор оказался беззащитным перед коррупцией - ветеран АТО

Из-за ликвидации во времена Януковича военной прокуратуры оборонный сектор оказался беззащитным перед коррупцией - ветеран АТО

Киев  •  УНН

 • 10453 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Во времена президентства Виктора Януковича была ликвидирована военная прокуратура и это так ряд других “реформ” привело к тому, что оборонный сектор оказался беззащитным перед коррупцией. Об рассказал у себя на странице в Facebook ветеран АТО, командовавший защитой Донецкого аэропорта Александр Скиба, сообщает УНН.

Он напомнил, что военные прокуратуры в Украине начали действовать с 1992 года. Тогда они имели статус специальных прокуратур в соответствии с Законом Украины “О прокуратуре”.

“И уже тогда приоритетными направлениями работы военных прокуроров была борьба с преступлениями в рядах Вооруженных Сил Украины и других военных формированиях.

Однако, уничтожение украинской армии, фактически продолжалось практически с начала объявления независимости государства и отношение тогдашней власти к Вооруженным Силам показывало тенденцию, что Украине собственная армия не нужна, а следовательно — нет в государстве и потребности в органах военной юстиции.

Пиком так называемого „реформирования“ был период уничтожения правоохранительной системы в целом и в частности в военной сфере во времена правления экс-президента Виктора Януковича. В сентябре 2010 года его указом было ликвидировано 15 военных судов, а с апреля 2012 года — и саму военную прокуратуру.

Все эти „реформы“ привели к тому, что в 2014 году оборонно-сектор безопасности оказался несостоятельным противостоять коррупционным рискам в Вооруженных Силах, показал слабость и беспомощность военного командования в борьбе с военными преступлениями, паникой и нарушениями воинской дисциплины. Инструменты обеспечения военной дисциплины и противодействия военным преступлениям практически отсутствовали”, - считает Скиба.

Он отметил, что сегодня, в условиях войны нельзя ликвидировать военную прокуратуру.

“Да, сегодня, в условиях фактической войны, мы можем критиковать Военную прокуратуру по несвойственные ей функции по невоенные задачи, однако, это не означает, что следует ликвидировать военную прокуратуру вообще как институт”, — подчеркнул Скиба.

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Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы. Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).

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