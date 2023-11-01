В пророссийской секте "АллатРа" проводятся обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Служба безопасности и Национальная полиция проводят обыски в секте "АллатРа" по всей Украине. Информацию об этом корреспонденту УНН подтвердила исполняющая обязанности департамента коммуникации Национальной полиции Украины Елена Бережная.
Детали
Обыски в секте "АллатРа" по всей Украине начали утром.
Дополнительная информация по обыскам не сообщается. По словам Бережной, полный отчёт со всеми подробностями этих мероприятий появится’завтра.
Справочно
Согласно информации из открытых источников «АллатРа» - это основанное в Украине международное общественное движение, которое «иногда рассматривается как новейшее религиозное движение и оккультная секта».
Сам союз позиционирует себя, как объединение, вне религии и политики. Хотя «АллатРа» подвергается критике и обвиняется в пророссийской позиции.
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