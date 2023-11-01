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У проросійській секті "АллатРа" проводяться обшуки

Київ • УНН

 • 234094 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Служба безпеки та Національна поліція проводять обшуки у секті "АллатРа" по всій Україні. Інформацію про це кореспондентці УНН підтвердила виконувачка обов’язків департаменту комунікації Національної поліції України Олена Бережна.

У проросійській секті "АллатРа" проводяться обшуки

Деталі

Обшуки у секті "АллатРа" по всій Україні розпочали вранці. 

Додаткова інформація щодо обшуків не повідомляються. За словами Бережної, повний звіт з усіма подробицями цих заходів з’явиться завтра.

Довідково

Згідно з інформацією з відкритих джерел «АллатРа» - це заснований в Україні міжнародний громадський рух, що «подекуди розглядається як новітній релігійний рух та окультна секта».

Сама спілка позиціонує себе, як об’єднання, яке поза релігією та політикою. Хоча «АллатРа» зазнає критики та звинувачується в проросійській позиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держетнополітики пояснили суть законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф

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