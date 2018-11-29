В пропускном пункте "Краковец" горят шины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В пропускном пункте "Краковец" на границе с Польшей, собираются люди. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, передает УНН.
"В пропускном пункте Краковец - поступила информация, что начинается акция, собираются люди", - сообщил он.
Кроме того, на онлайн камерах четко видно, что пункт затянут густым черным дымом. Скорее всего горят шины.
Как сообщал УНН, в пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области, зажгли шины.
Ранее сообщалось, что по фактам блокирования транспортных коммуникаций и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин" начато уголовные производства по Уголовному кодексу Украины: ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).
Напомним, с 25 ноября владельцы автомобилей на еврономерах начали перекрывать пропускные пункты на границе.
По состоянию на 15:00 26 ноября во пунктах пропуска на границе с Польшей зафиксировали увеличение автомобильных очередей по сравнению с состоянием на 12:00.