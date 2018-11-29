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У пропускному пункті "Краківець" палають шини

У пропускному пункті "Краківець" палають шини

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У пропускному пункті "Краківець", що на кордоні з Польщею, збираються люди. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає УНН.

"У пропускному пункті Краківець – поступила інформація, що починається акція, збираються люди", - повідомив він.

Крім того на онлайн камерах чітко видно, що пункт затягнутий густим чорним димом. Скоріше за все палають шини.

Як повідомляв УНН, на пункті пропуску "Ягодин", у Волинській області, запалили шини. 

Раніше повідомлялося, що за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин" розпочато кримінальні провадження за Кримінальним кодексом України: ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку).

Нагадаємо, 25 листопада власники автомобілів на єврономерах почали перекривати пропускні пункти на кордоні.

Станом на 15:00 26 листопада у пунктах пропуску на кордоні з Польщею зафіксували збільшення автомобільних черг у порівнянні зі станом на 12:00.

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