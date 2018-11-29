У пропускному пункті "Краківець" палають шини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У пропускному пункті "Краківець", що на кордоні з Польщею, збираються люди. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає УНН.
"У пропускному пункті Краківець – поступила інформація, що починається акція, збираються люди", - повідомив він.
Крім того на онлайн камерах чітко видно, що пункт затягнутий густим чорним димом. Скоріше за все палають шини.
Як повідомляв УНН, на пункті пропуску "Ягодин", у Волинській області, запалили шини.
Раніше повідомлялося, що за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин" розпочато кримінальні провадження за Кримінальним кодексом України: ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку).
Нагадаємо, 25 листопада власники автомобілів на єврономерах почали перекривати пропускні пункти на кордоні.
Станом на 15:00 26 листопада у пунктах пропуску на кордоні з Польщею зафіксували збільшення автомобільних черг у порівнянні зі станом на 12:00.