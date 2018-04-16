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В прокуратуре рассказали о незаконной застройке реки Днепр матерью Рыбалки

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Следственное управление ГУНП в Днепропетровской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно незаконной застройки земельных участков в водоохранной зоне реки Днепр в пределах прибрежно-защитной полосы. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

В частности, речь идет об уголовном производстве № 12017040000000567 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины (злоупотребление служебным положением, самовольное занятие земельного участка, служебный подлог, подделка документов, печатей).

В указанном уголовном производстве, согласно данным Реестра судебных решений, фигурируют должностные лица трех днепропетровских предприятий ООО “Городской Сад” (ЕГРПОУ 34408371), ООО “Парк дружбы” (ЕГРПОУ 35933759) и ООО “Атлант-2009” (ЕГРПОУ 36640426).

Строительные работы на захваченном земельном участке проводились в течение 2014-2017 годов по ул. Набережная Победы, 55 в г. Днепр.

Застройщики нарушили ряд требований градостроительного и земельного законодательства. Речь идет о ведении строительных работ на земельных участках без разрешительных документов органов государственного надзора и контроля в сфере градостроительства и без наличия правоустанавливающих документов на них.

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Кроме того, строительству, злоупотребляя своим служебным положением, способствовали работники департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Днепропетровской области и управления государственного архитектурно-строительного контроля Днепровского городского совета.

Заметим, что на время ведения незаконной застройки земли у реки Днепр, директором предприятия ООО “Парк дружбы” (ЕГРПОУ 35933759), фигурирующего в указанном выше уголовном производстве, была мать народного депутата Сергея Рыбалки — Евгения Рыбалка.

“Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, выполнен значительный объем следственных (розыскных) действий, в частности допрошены свидетели, ни одному лицу о подозрении не сообщалось”, — детализировали в прокуратуре.

Напомним, что отцу нардепа Рыбалки — Виктору Рыбалке принадлежит фирма “Снек Экспорт”, которая по данным СБУ, торговала снеками на оккупированной территории Луганской области.

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