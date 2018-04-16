У прокуратурі розповіли про незаконну забудову річки Дніпро матір’ю Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Слідче управління ГУНП у Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної забудови земельних ділянок в водоохоронній зоні ріки Дніпро в межах прибережно-захисної смуги. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Прокуратурі Дніпропетровської області.
Зокрема, йдеться про кримінальне провадження № 12017040000000567 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України (зловживання службовим становищем, самовільне зайняття земельної ділянки, службове підроблення, підробка документів, печаток).
У вказаному кримінальному провадженні, згідно даних Реєстру судових рішень, фігурують службові особи трьох дніпропетровських підприємств ТОВ “Міський Сад” (ЄДРПОУ 34408371), ТОВ “Парк дружби” (ЄДРПОУ 35933759) та ТОВ “Атлант-2009” (ЄДРПОУ 36640426).
Будівельні роботи на захопленій земельній ділянці проводилися протягом 2014-2017 років по вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро.
Забудовники порушили низку вимог містобудівного та земельного законодавства. Йдеться, зокрема, про ведення будівельних робіт на земельних ділянках без дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування та без наявності правовстановлюючих документів на них.
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Крім того, будівництву, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли працівники департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області та управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради.
Зауважимо, що на час ведення незаконної забудови землі біля річки Дніпро, директором підприємства ТОВ “Парк дружби” (ЄДРПОУ 35933759), що фігурує у зазначеному вище кримінальному провадженні, була мати народного депутата Сергія Рибалки - Євгенія Рибалка.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, виконано значний обсяг слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано свідків, жодній особі про підозру не повідомлялось", - деталізували у прокуратурі.
Нагадаємо, що батькові нардепа Рибалки – Віктору Рибалці належить фірма «Снек Експорт», яка за даними СБУ, торгувала снеками на окупованій території Луганської області.