В проект бюджета Пентагона заложили 250 млн долларов на помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, должен выделить 250 млн долларов на военную помощь Украине. Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Его администрация обнародовала текст законопроекта, сообщает УНН.
"В этом разделе 250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - сказано в законопроекте.
Также в документе предлагается продлить на год запрет на использование бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом".
Помимо этого законодатели просят главу Пентагона совместно с госсекретарем не позднее 15 октября 2019 года представить отчет о стратегии США "по противодействию российским угрозам в Черном море".
Предлагаемые к законопроекту о бюджете Пентагона в 2020 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета 12 июня.
Затем документ рассмотрит вся Палата представителей, после чего к этой работе подключится Сенат. Весь процесс длится до осени.
Если обе палаты Конгресса одобрят проект бюджета, он будет отправлен на подпись президенту США.
Напомним, на поставки военной помощи Украине, включая оборонные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эти цели было выделено 200 млн долларов.