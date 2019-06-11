У проект бюджету Пентагону заклали 250 млн доларів на допомогу Україні

КИЇВ. 11 червня. УНН. Пентагон в 2020 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року, повинен виділити 250 млн доларів на військову допомогу Україні. Така ініціатива міститься в проекті американського військового бюджету на наступний рік, підготовленому головою комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Адамом Смітом. Його адміністрація оприлюднила текст законопроекту, повідомляє УНН.