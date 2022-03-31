В ПриватБанке сообщили о возобновлении работы приложения "Приват24"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Приложение "Приват24" возобновляет свою работу после технического сбою и регламентных работ. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, пишет УНН.
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“Приват24 возобновляет работу после технического сбоя и регламентных работ. Возможны временные перебои в работе. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении Серги.
Ранее
Сегодня, 31 марта, приложение "Приват24" перестало работать.
При попытке авторизации пользователи видели на экране сообщение следующего содержания: "Просим прощения за временные неудобства. Проводятся регламентные работы".
В то же время в банке уверяли, что работают над устранением проблемы.