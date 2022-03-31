У ПриватБанку повідомили про відновлення роботи додатку "Приват24"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Додаток "Приват24" відновлює свою роботу після технічного збою та регламентних робіт. Про це у своєму Facebook повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга, пише УНН.
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“Приват24 відновлює роботу після технічного збою та регламентних робіт. Можливі тимчасові перебої в роботі. Дякуємо за розуміння”, – йдеться в повідомленні Серги.
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Сьогодні, 31 березня, додаток "Приват24" перестав працювати.
При спробі авторизації користувачі бачили на екрані повідомлення наступного змісту: "Перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи".
Водночас у банку запевняли, що працюють над усуненням проблеми.