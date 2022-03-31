У роботі Приват24 стався збій. У банку кажуть, що усувають проблему
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Додаток Приват 24 не працює. При спробі входу з'являється повідомлення про регламентні роботи, передає УНН.
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При спробі авторизації користувачі бачать на екрані повідомлення наступного змісту: "Перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи".
У той же час у банку запевняють, що вже працюють над усуненням проблеми.
"Відбувся збій в роботі Приват24 для деяких клієнтів. Фахівці працюють над усуненням проблеми. Трішки зачекайте", - повідомили у банку.