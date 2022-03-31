У роботі Приват24 стався збій. У банку кажуть, що усувають проблему

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При спробі авторизації користувачі бачать на екрані повідомлення наступного змісту: "Перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи".

У той же час у банку запевняють, що вже працюють над усуненням проблеми.

"Відбувся збій в роботі Приват24 для деяких клієнтів. Фахівці працюють над усуненням проблеми. Трішки зачекайте", - повідомили у банку.