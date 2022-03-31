В работе Приват24 произошел сбой. В банке говорят, что устраняют проблему
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Приложение Приват 24 не работает. При попытке входа появляется сообщение о регламентных работах, передает УНН.
Детали
При попытке авторизации пользователи видят на экране сообщение следующего содержания: "Просим прощения за временные неудобства. Проводятся регламентные работы".
В то же время в банке уверяют, что уже работают над устранением проблемы.
"Произошел сбой в работе Приват24 для некоторых клиентов. Специалисты работают над устранением проблемы. Немного подождите", - сообщили в банке.