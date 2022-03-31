В работе Приват24 произошел сбой. В банке говорят, что устраняют проблему

Детали

При попытке авторизации пользователи видят на экране сообщение следующего содержания: "Просим прощения за временные неудобства. Проводятся регламентные работы".

В то же время в банке уверяют, что уже работают над устранением проблемы.

"Произошел сбой в работе Приват24 для некоторых клиентов. Специалисты работают над устранением проблемы. Немного подождите", - сообщили в банке.