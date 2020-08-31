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В уборщика и учителя почти одинаковый оклад: Шкарлет назвал проблемы в системе образования

Киев • УНН

 • 18481 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Система образования в Украине сталкивается с проблемами, в большинстве случаев эти проблемы связаны с неравенством заработных плат в учебных заведениях. Об этом исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

В уборщика и учителя почти одинаковый оклад: Шкарлет назвал проблемы в системе образования

“Сегодня и в условиях ковида, и если бы этих условий не было, в образовании есть проблема с зарплатами. Есть проблема с неравенством заработных плат. Есть проблема с тарифной сеткой. Есть проблема в том, что у нас почти одинаковый оклад и для уборщика, и для учителя. Есть проблема и по справедливости надбавок. Есть проблема, которую сегодня частично пытаемся решить за счет остатков субвенции — это повышение оклада труда научно-педагогических работников, работающих в условиях ковида, в условиях повышенной нагрузки по подготовке онлайн курсов”, - отметил Шкарлет.

Напомним, руководителям Министерства здравоохранения и Министерства образования, накануне и после 1 сентября, поручено провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.

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