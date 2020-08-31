У прибиральника і вчителя майже однаковий оклад: Шкарлет назвав проблеми у системі освіти

“Сьогодні і в умовах ковіду, і якщо цих умов не було, в освіті є проблема із зарплатами. Є проблема з нерівністю заробітних плат. Є проблема є тарифною сіткою. Є проблема в тому, що у нас майже однаковий оклад і для прибиральника і для вчителя. є проблема і щодо справедливості надбавок. Є проблема, яку сьогодні частково намагаємося вирішити за рахунок залишків субвенції — це підвищення окладу праці науково-педагогічних працівників, які працюють в умовах ковіду, в умовах підвищеного навантаження щодо підготовки онлайн курсів”, — зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, очільникам Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти, напередодні і після 1 вересня, доручено провести перевірки шкіл і дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.