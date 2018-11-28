У президента появился еще один советник

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103228 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108757 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145100 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141032 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134686 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127469 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168404 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко издал Указ №396/2018, которым назначил Юрия Ткаченко советником Президента. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, передает УНН.

“Назначить Ткаченко Юрия Олеговича Советником Президента Украины (вне штата)”, — говорится в тексте указе от 27 ноября 2018 года.

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Юрий Ткаченко родился в 1972 году в г.Болград в Одесской области. Имеет два образования, по специальности — финансист и налоговик. Начинал карьеру в банке “Украина”, который связывают с экс-президентом Виктором Ющенко в бытность его банкиром. С 2005 по 2010 год Ткаченко возглавлял Государственную налоговую администрацию Черкасской области.

С 2006 по 2010 годы был избран депутатом Черкасского областного совета V созыва от “Нашей Украины”, занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.

15 марта 2014 года был назначен и.о. президента Украины Александром Турчиновым председателем Черкасской областной государственной администрации. 9 сентября 2014 года президент Петр Порошенко переназначил Ткаченко председателем Черкасской ОГА.

20 ноября 2018 года Юрий Ткаченко был уволен с должности председателя ОГА и 27 ноября — назначен советником президента.

Напомним, 28 ноября президенту Украины Петру Порошенко передали на подпись закон о введении военного положения.

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