У президента появился еще один советник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко издал Указ №396/2018, которым назначил Юрия Ткаченко советником Президента. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, передает УНН.
“Назначить Ткаченко Юрия Олеговича Советником Президента Украины (вне штата)”, — говорится в тексте указе от 27 ноября 2018 года.
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Юрий Ткаченко родился в 1972 году в г.Болград в Одесской области. Имеет два образования, по специальности — финансист и налоговик. Начинал карьеру в банке “Украина”, который связывают с экс-президентом Виктором Ющенко в бытность его банкиром. С 2005 по 2010 год Ткаченко возглавлял Государственную налоговую администрацию Черкасской области.
С 2006 по 2010 годы был избран депутатом Черкасского областного совета V созыва от “Нашей Украины”, занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.
15 марта 2014 года был назначен и.о. президента Украины Александром Турчиновым председателем Черкасской областной государственной администрации. 9 сентября 2014 года президент Петр Порошенко переназначил Ткаченко председателем Черкасской ОГА.
20 ноября 2018 года Юрий Ткаченко был уволен с должности председателя ОГА и 27 ноября — назначен советником президента.
Напомним, 28 ноября президенту Украины Петру Порошенко передали на подпись закон о введении военного положения.