У президента з'явився ще один радник

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко видав Указ №396/2018, яким призначив Юрія Ткаченка радником Президента. Відповідний указ розміщено на сайті Глави держави, передає УНН. 

“Призначити Ткаченка Юрія Олеговича Радником Президента України (поза штатом)”, — йдеться у тексті указі від 27 листопада 2018 року.

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Юрій Ткаченко народився у 1972 році у м.Болград в Одеській області. Має дві освіти, за фахом — фінансист і податківець. Починав кар’єру у банку “Україна”, який пов’язують з екс-президентом Віктором Ющенком у бутність його банкіром. З 2005 по 2010 рік Ткаченко очолював Державну податкову адміністрацію Черкаської області.

З 2006 по 2010 роки був обраний депутатом Черкаської обласної ради V скликання від “Нашої України”, займав посаду голови постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

15 березня 2014 був призначений в.о. президента України Олександром Турчиновим головою Черкаської обласної державної адміністрації. 9 вересня 2014 президент Петро Порошенко перепризначив Ткаченка головою Черкаської ОДА.

20 листопада 2018 року Юрій Ткаченко був звільнений з посади голови ОДА і 27 листопада — призначений радником президента.

Нагадаємо, 28 листопада президенту України Петру Порошенку передали на підпис закон про введення воєнного стану.

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