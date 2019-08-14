У Президента заявили, что повышение тарифов на электричество требует вмешательства правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Повышение тарифов на электроэнергию требует вмешательства правоохранительных и антимонопольных органов. Об этом журналист заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"О рынке электроэнергетики... Очевидно, что у нас происходит существенный рост цен электроэнергии, эта проблема касается всех. Кто на этом заработал? Вся генерация, ведь дороже стали продавать и тепловая генерация, и другие компании. Конечно, для населения якобы ничего не изменилось в первый взгляд, но мы понимаем, что население потребляет только 25% электроэнергии, 75% потребляют небытовые потребители. Соответственно, состоится просто подорожание товаров и услуг, за все заплатит население", - сказал Герус.
По его словам, здесь должна быть реакция соответствующих органов.
"Должна быть реакция правоохранительных, антимонопольных органов. Ведь это абсурдная ситуация, когда вся экономика окажется в очень сложных условиях, чтобы кто-то мог заработать", - отметил Герус.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует внести изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии для снижения цен электричества для промышленных потребителей.