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У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців

У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Підвищення тарифів на електроенергію вимагає втручання правоохоронних та антимонопольних органів. Про це журналіст заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Щодо ринку електроенергетики… Очевидно, що у нас відбувається суттєве зростання цін електроенергії, ця проблема стосується всіх. Хто на цьому заробив? Уся генерація, адже дорожче стали продавати й теплова генерація, й інші компанії. Звичайно, для населення нібито нічого не змінилося на перший погляд, але ж ми розуміємо, що населення споживає лише 25% електроенергії, 75% споживають непобутові споживачі. Відповідно, відбудеться просто здорожчання товарів та послуг, за все заплатить населення", - сказав Герус.

За його словами, тут повинна бути реакція відповідних органів.

"Повинна бути реакція правоохоронних, антимонопольних органів. Адже це абсурдна ситуація, коли вся економіка опиниться у дуже складних умовах, щоб хтось міг заробити", - зазначив Герус.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує внести зміни до постанови про спеціальні зобов’язання на ринку електроенергії для зниження цін електрики для промислових споживачів.

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