У Президента считают, что закон о незаконном обогащении рассмотрят на ближайшей сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение может быть рассмотрен уже на ближайшей сессионной недели как неотложный. Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Сегодня под номером 10110 зарегистрирован президентский закон и определен как неотложный закон об ответственности за незаконное обогащение. Это означает, что в ближайшую сессионную неделю этот законопроект может быть включен в повестку дня, может быть безотлагательно рассмотрен в комитете - мы будем на этом настаивать", - отметила И. Луценко.
По ее словам, именно по инициативе Порошенко были созданы антикоррупционные органы в Украине, поэтому именно он заинтересован в том, чтобы продолжить курс на борьбу с коррупцией в государстве.
При этом она уточнила, что в законопроекте Порошенко учтено решение КСУ с тем, чтобы борьба с коррупционерами была вполне в рамках Основного закона.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали обещанный Президентом Петром Порошенко проект закона о незаконном обогащении.
28 февраля Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.
Это произошло после того, как 26 февраля КСУ отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении.
Между тем в ЕС опровергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.
Добавим, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами относительно незаконного обогащения.