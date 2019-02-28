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У Президента вважають, що закон про незаконне збагачення розглянуть найближчої сесії

У Президента вважають, що закон про незаконне збагачення розглянуть найближчої сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президентський законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення може бути розглянутий вже найближчого сесійного тижня як невідкладний. Про це повідомила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні під номером 10110 зареєстрований президентський закон і визначений як невідкладний закон щодо відповідальності за незаконне збагачення. Це означає, що в найближчий сесійний тиждень цей законопроект може бути включений до порядку денного, може бути невідкладно розглянутий в комітеті — ми будемо на цьому наполягати”, — зазначила І.Луценко.

За її словами, саме за ініціативи Порошенка були створені антикорупційні органи в Україні, тож саме він зацікавлений в тому, щоб продовжити курс на боротьбу із корупцією в державі.

При цьому вона уточнила, що в законопроекті Порошенка враховане рішення КСУ із тим, щоб боротьба із корупціонерами була цілком в рамках Основного закону.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували обіцяний Президентом Петром Порошенком проект закону про незаконне збагачення.

28 лютого Президент Петро Порошенко підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і доручив зареєструвати документ у Верховній Раді як невідкладний.

Це сталося після того, як 26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Тим часом у ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.

Додамо, у НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення.

Українські Національні Новини

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