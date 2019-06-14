У Президента разъяснили, что теперь будет с решениями НКРЭКУ

“Это решения не имеет ретроспективной силы, то есть оно не касается прошлого — оно касается будущего. Юристы говорят, что эти решения остаются в силе. Более того, как решение прописано, оно вступает в действие с 1 января 2020 года. То есть эта комиссия может принимать решение до конца этого года”, — отметил Герус.

По его словам, проблема “неконституционной” НКРЭКУ осталась нынешний АПУ в наследство от предыдущей власти, и должно быть решена в ближайшие месяцы.

При этом он добавил, что согласно решению, неконституционным определен не сам регулятор, а процедура и способ его создания и назначения в него должностных лиц. В то же время, собственно, сама НКРЭКУ может существовать с тем же названием после того, как будет законодательно урегулирована эта процедура.

Напомним, Конституционный суд Украины опубликовал в пятницу, 14 июня, решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Суд признал не соответствующим Конституции ряд положений закона “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг”.