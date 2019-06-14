У Президента роз’яснили, що тепер буде з рішеннями НКРЕКП

КИЇВ. 14 червня. УНН. Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, після рішення про неконституційність її створення залишаться в силі. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час брифінгу, передає кореспондент УНН.