У Президента роз’яснили, що тепер буде з рішеннями НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, після рішення про неконституційність її створення залишаться в силі. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Це рішення немає ретроспективної сили, тобто воно не стосується минулого — воно стосується майбутнього. Юристи кажуть, що ці рішення залишаються в силі. Більше того, як рішення прописано, воно вступає в дію з 1 січня 2020 року. Тобто ця комісія може ухвалювати рішення до кінця цього року”, — зазначив Герус.
За його словами, проблема “неконституційної” НКРЕКП залишилась нинішній АПУ у спадок від попередньої влади, і має бути вирішеною в найближчі місяці.
При цьому він додав, що згідно з рішенням, неконституційним визначений не сам регулятор, а процедура і спосіб його створення і призначення до нього посадових осіб. У той же час, власне, сама НКРЕКП може існувати з тією ж назвою після того, як буде законодавчо врегульована ця процедура.
Нагадаємо, Конституційний суд України опублікував у п’ятницю, 14 червня, рішення щодо неконституційності створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Суд визнав не відповідним Конституції ряд положень закону “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг”.