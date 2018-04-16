У Президента объяснили, почему перенесли отчет правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Отчет правительства Владимир Гройсман перенесено на другой срок из-за заграничной командировки председателя парламентского комитета по экономическим вопросам. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Отчет правительства, согласно украинскому законодательству, должне проходить - он был поставлен в Комитете по экономическим вопросам на 18 апреля. В связи с тем, что руководитель Комитета находится в заграничной командировке его (отчет правительства - ред.) перенесли на более поздний срок. Отчет правительства состоится - от него никто не отказывается", - сообщила И.Луценко.
Как сообщал УНН, Кабинет министров может отчитаться в Верховной Раде 20 апреля.