У Президента пояснили, чому перенесено звіт уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Звіт уряду Володимира Гройсмана перенесено на інший термін через закордонне відрядження голови парламентського комітету з економічних питань. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, представник Президента в ВР Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
“Звіт уряду, відповідно до українського законодавства, має відбуватися — він був поставлений в Комітеті з економічних питань на 18 квітня. У зв’язку з тим, що керівник Комітету перебуває в закордонному відряджені його (звіт уряду — ред.) перенесли на пізніший термін. Звіт уряду відбудеться — від нього ніхто не відмовляється”, — повідомила І.Луценко.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів може прозвітувати у Верховній Раді 20 квітня.