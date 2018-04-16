У Президента пояснили, чому перенесено звіт уряду

“Звіт уряду, відповідно до українського законодавства, має відбуватися — він був поставлений в Комітеті з економічних питань на 18 квітня. У зв’язку з тим, що керівник Комітету перебуває в закордонному відряджені його (звіт уряду — ред.) перенесли на пізніший термін. Звіт уряду відбудеться — від нього ніхто не відмовляється”, — повідомила І.Луценко.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів може прозвітувати у Верховній Раді 20 квітня.