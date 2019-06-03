У Президента подтвердили визит Пинчука в Администрацию

"Виктор Пинчук действительно приезжал в Администрацию Президента 31 мая и приезжал он со вторым Президентом Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена - возглавить трехстороннюю контактную группу", - отметила Мендель.

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Напомним, второй Президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее СМИ писали о визите Пинчука в АП.