Мендель офіційно призначено прес-секретарем Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленським своїм указом призначив на посаду прес-секретаря глави держави Юлію Мендель, повідомляє УНН.
“Призначити Мендель Юлію Володимирівну Прес-секретарем Президента України”, — йдеться в Указі № 350/2019.
Як повідомляв УНН, у команді Зеленського повідомили, що Мендель пройшла конкурсний відбір.
Повідомлялося, що Юлії Мендель 32 роки. Вона навчалася журналістиці в Києві, брала участь у тренінгу для журналістів у Єльському університеті в США, працювала на телеканалах ICTV, “Еспрессо-ТВ” та “Інтері”. Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.